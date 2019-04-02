В Краснодаре инспекторы ДПС подозреваются в получении взятки

СЕГОДНЯ 11:22 2019-04-02T11:22:07+03:00

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- Следственным отделом Краснодара возбуждено уголовное дело в отношении двух старших инспекторов ДПС. Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ночь с 16 на 17 марта полицейские остановили мужчину, который управлял автомобилем без ведома владельца в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС составили административный протокол. 18 марта в отделение обратился владелец машины. Он хотел забрать свой транспорт. Подозреваемые обязаны были его вернуть законному владельцу. Однако за это инспекторы ДПС попросили 20 тысяч рублей.

Мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы. 19 марта сотрудники полиции встретились с заявителем и получили от него деньги, после чего их задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по краю.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения.

Как сообщили в УМВД России по Краснодару, назначено проведение служебной проверки в отношении двух инспекторов. Полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей. Если установят их вину, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

ИСТОЧНИК KP.RU