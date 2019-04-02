2019-04-02T11:39:00+03:00
Происшествия

В Краснодаре при пожаре погибла 7-летняя девочка

Ожоги получил и 6-летний мальчик, его доставили в больницу [фото]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
Изменить размер текста:

Утром 2 апреля произошло возгорание частного дома по улице Гагарина в поселке Индустриальном. Здесь проживала женщина с сожителем и тремя детьми.

Рано утром она проснулась от плача ребенка и обнаружила, что дом горит. Женщина начала будить детей и выводить их на улицу. В какой-то момент из-за сильного возгорания у нее не получилось зайти в здание за оставшейся там дочерью.

Фото: СУ СК РФ по краю

Фото: СУ СК РФ по краю

На помощь к пострадавшим прибежали соседи, они вызвали пожарных и скорую. После локализации возгорания нашли тело 7-летней девочки. Пострадал ее 6-летний брат, его доставили в больницу

- В качестве одной из версий произошедшего следствие рассматривает замыкание электропроводки. Проводится осмотр места происшествия, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК РФ по краю

Фото: СУ СК РФ по краю

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи горнолыжный сезон завершится в середине мая
«Краснодар Водоканал» заменил водопровод в школе № 9
Юрий Газинский пришел с подарками к юному болельщику, который расплакался после вылета «Краснодара» из Лиги Европы
В Краснодаре из-за ремонта перекроют движение на дороге к Индустриальному
В Краснодаре адвоката подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере
В Сочи появилось граффити в память о вокалисте The Prodigy
Вениамин Кондратьев проведет рабочий день в Белореченском районе
На Кубани суд отклонил жалобу застройщика из Сочи на вынесенный ранее приговор
Кубанские школьники и студенты с ограниченными возможностями научатся разрабатывать проекты виртуальной реальности
В Сочинском нацпарке ввели режим круглосуточного патрулирования рек
В Краснодаре инспекторы ДПС подозреваются в получении взятки
В Краснодаре задержали мужчину за ложное сообщение о готовящемся взрыве
Руководитель департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края подал в отставку
В Сочи откроется выставка «Театральная история. Николай Островский - Павел Корчагин»
В Краснодаре определили примерную стоимость установки пожарной сигнализации в домах старого фонда
В Армавире задержали 23-летнего закладчика наркотиков
В Краснодаре прооперировали 92-летнюю пациентку с переломом бедра
В Новороссийске произошла авария с участием мотоцикла
В Краснодаре пройдет выставка живописи «На людях»