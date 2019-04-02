В Краснодаре при пожаре погибла 7-летняя девочка
Утром 2 апреля произошло возгорание частного дома по улице Гагарина в поселке Индустриальном. Здесь проживала женщина с сожителем и тремя детьми.
Рано утром она проснулась от плача ребенка и обнаружила, что дом горит. Женщина начала будить детей и выводить их на улицу. В какой-то момент из-за сильного возгорания у нее не получилось зайти в здание за оставшейся там дочерью.
Фото: СУ СК РФ по краю
На помощь к пострадавшим прибежали соседи, они вызвали пожарных и скорую. После локализации возгорания нашли тело 7-летней девочки. Пострадал ее 6-летний брат, его доставили в больницу
- В качестве одной из версий произошедшего следствие рассматривает замыкание электропроводки. Проводится осмотр места происшествия, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Фото: СУ СК РФ по краю
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
ИСТОЧНИК KP.RU