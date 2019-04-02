2019-04-02T11:50:29+03:00
Общество

В Сочинском нацпарке ввели режим круглосуточного патрулирования рек

Это продлится с 1 апреля по 31 мая
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба Сочинского нацпаркаФото: пресс-служба Сочинского нацпарка
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На территории Сочинского национального парка ввели особый режим круглосуточного патрулирования рек. Он продлится с 1 апреля по 31 мая. В это время начинается период нереста подуста (вид лучеперых рыб семейства карповых).

- Рыба скапливается на одних и тех же локациях для выведения потомства. Именно здесь начали круглосуточно дежурить специалисты парка. Питается растительными обрастаниями, поэтому является легким объектом для ловли, -сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

- С 1 апреля круглосуточное дежурство и патрулирование установлено на стратегически важных участках парка - на всех реках и их притоках, - прокомментировал директор ФГБУ «Сочинский национальный парк» Иван Савин.

За вылов рыбы в местах нереста или на миграционных путях к ним на особо охраняемых природных территориях предусмотрена уголовная ответственность.

Всех, кто стал свидетелем незаконной рыбалки, просят сообщить о нарушении по номеру 8(862) 268-39-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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