2019-04-02T12:13:54+03:00
Общество

Кубанские школьники и студенты с ограниченными возможностями научатся разрабатывать проекты виртуальной реальности

Занятия стартовали 1 апреля на базе Армавирского индустриально-строительного техникума
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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- На Кубани школьники и студенты с ограниченными возможностями научатся разрабатывать проекты виртуальной реальности. Занятия стартовали 1 апреля на базе Армавирского индустриально-строительного техникума, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уроки проходят по видеоконференцсвязи. Участвуют армавирские школьники, учащиеся школ-интернатов для глухих и слабослышащих Армавира и Краснодара, а также студенты.

Вместе с экспертами они начали разрабатывать мобильное приложение для изучения Солнечной системы. Работа ведется в программе EV Toolbox. Это конструктор проектов дополненной и виртуальной реальности, который создали в России.

- Учащиеся продемонстрируют свои достижения уже в сентябре. В это время пройдет конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья края «Абилимпикс 2019». Его победители будут представлять регион на национальном чемпионате в Москве, – отметили в минобрнауки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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