СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-02T12:29:11+03:00

На Кубани суд отклонил жалобу застройщика из Сочи на вынесенный ранее приговор Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мужчина был осужден на 4 года и 6 месяцев за мошенничество в особо крупном размере

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Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении 46-летнего застройщика из Сочи. Ранее он был осужден на 4 года 6 месяцев по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Было установлено, что в 2012 году мужчина на одной из улиц города-курорта, не имея разрешительных документов, построил пятиэтажный жилой дом.

- Узаконив через суд это здание, он стал привлекать деньги граждан для возведения 6 этажа. Свои обязательства перед ними он не выполни. Так он обманул 14 граждан, причинив им ущерб на сумму более 12 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Не согласившись с решением суда, адвокаты осужденного обжаловали приговор в апелляционном порядке. Доводы были опровергнуты представителем прокуратуры.

Краснодарский краевой суд приговор суда первой инстанции оставил без изменения, жалобу - без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU