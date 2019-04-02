В Сочи появилось граффити в память о вокалисте The Prodigy

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-02T13:02:30+03:00

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В Сочи появилось новое граффити. Оно посвящено умершему вокалисту The Prodigy Киту Флинту.

Фото уличной картины уже попало в социальные сети. На них видно, как эпатажный шоу-мен показывает местным жителям и гостям курорта язык со стены здания стекольного производства.

Авторами граффити являются художники YOUFILLMYSKILL.

- Круто, когда понимающие люди не ставят творцам никаких рамок. Эскиз разработали за вечер. Да и погода подыграла, - пишут авторы уличной картины в своем аккаунте в Инстаграм.

В комментариях под постом подписчики поддержали команду YOUFILLMYSKILL. Они отметили, что данная работа художников является очередным творческим успехом.

Напомним, недавно вокалист Кит Флинт скончался. 4 марта его обнаружили мертвым в собственном доме. По данным участников коллектива, музыкант добровольно ушел из жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU