СЕГОДНЯ 13:28 2019-04-02T13:36:09+03:00

В Краснодаре адвоката подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Краснодаре в отношении адвоката адвокатской палаты Краснодарского края возбуждено уголовное дело. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В июле прошлого года адвокат защищал мужчину, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, совершенной группой лиц.

По данным следствия, злоумышленник потребовал у родственника клиента 5,1 миллиона рублей. Взамен адвокат обещал мужчине добиться для подзащитного и других фигурантов дела наказания, не связанного с лишением свободы. Однако злоумышленник не собирался исполнять обещания.

О требовании адвоката родственник подзащитного сообщил сотрудникам правоохранительных органов. В декабре прошлого года в одном из кафе Краснодара злоумышленник встретился с заявителем и получил деньги. В дальнейшем мужчину задержали представители управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

- В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU