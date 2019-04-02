2019-04-02T14:14:34+03:00
Общество

В Краснодаре из-за ремонта перекроют движение на дороге к Индустриальному

Работы планируют завершить в мае
Татьяна СМИРНОВА
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Фото администарции КраснодараФото администарции Краснодара
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В Краснодаре с 6 апреля стартуют ремонтные работы подъездной дороги к поселку Индустриальному. В связи с этим движение транспорта со стороны М4 «Дон» перекроют, сообщает пресс-служба администрации города.

Для объезда можно будет воспользоваться дорогой через соседний поселок Победитель.

Работы на участке проведут при помощи специальных машин – ресайклеров. Они выполняют рыхление старого покрытия проезжей части и добавляют вяжущие материалы. Это позволяет восстановить основание дороги, а не делать его заново. Однако нужно около двух суток, чтобы слой стал прочным.

Перекрывать движение транспорта от улицы Евдокимовской до Восточного обхода будут в три этапа. Сначала закроют участок от улицы Евдокимовской до им. Осокина, затем - от им. Осокина до въезда в логистический центр, а потом - от въезда в логистический центр до Восточного обхода.

По словам мэра, проезд планируют открыть в мае.

- При благоприятных погодных условиях подрядчик с основными работами должен уложиться чуть больше чем за месяц, - сообщил Первышов.

Также он отметил, что в настоящее время почти 3 км данной дороги находятся в плачевном состоянии.

- Это один из въездов в Краснодар, поэтому важно сделать здесь качественную дорогу для жителей, причем с запасом прочности, так как по ней движется много большегрузов», - подчеркнул мэр.

Проводить ремонт будут представители ООО Фирма «Дортранссервис». Они восстановят дорожное основание и обочины, заменят асфальтобетонное покрытие, нанесут новую дорожную разметку и установят дорожные знаки.

Фото администрации Краснодара

Фото администрации Краснодара

ИСТОЧНИК KP.RU

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