2019-04-02T14:16:21+03:00
Спорт

Юрий Газинский пришел с подарками к юному болельщику, который расплакался после вылета «Краснодара» из Лиги Европы

Семья Чехутиных получила из рук капитана команды четыре абонемента
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Юрий Газинский в гостях у семьи Чехутиных Фото: ФК "Краснодар"Юрий Газинский в гостях у семьи Чехутиных Фото: ФК "Краснодар"
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Четырехлетний Илья Чехутин из Краснодара стал настоящей звездой Сети. Его слезы после вылета любимой команды из Лиги Европы растрогали сердца тысяч людей.

Юрий Газинский в гостях у юного болельщика "Краснодара".

Неподдельные детские эмоции сняла на видео мама юного любителя футбола во время драматичного матча «Краснодара» и «Валенсии». Российской команде не хватило всего 30 секунд, чтобы добиться исторической победы над испанцами.

Футбол Илья смотрел вместе со старшим братом Егором, которому исполнилось уже 10 лет. И на днях их навестил игрок любимой команды Юрий Газинский!

Футболист пообщался с мальчишками, которые сами занимаются футболом, оставил автографы и подарил всей семье абонементы на матчи «Краснодара».

- Надеюсь, будете продолжать нас поддерживать. Спасибо, что более за нас и верите в команду! Для нас это очень ценно, - сказал Газинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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