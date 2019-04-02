Юрий Газинский пришел с подарками к юному болельщику, который расплакался после вылета «Краснодара» из Лиги Европы
Четырехлетний Илья Чехутин из Краснодара стал настоящей звездой Сети. Его слезы после вылета любимой команды из Лиги Европы растрогали сердца тысяч людей.
Юрий Газинский в гостях у юного болельщика "Краснодара".
Неподдельные детские эмоции сняла на видео мама юного любителя футбола во время драматичного матча «Краснодара» и «Валенсии». Российской команде не хватило всего 30 секунд, чтобы добиться исторической победы над испанцами.
Футбол Илья смотрел вместе со старшим братом Егором, которому исполнилось уже 10 лет. И на днях их навестил игрок любимой команды Юрий Газинский!
Футболист пообщался с мальчишками, которые сами занимаются футболом, оставил автографы и подарил всей семье абонементы на матчи «Краснодара».
- Надеюсь, будете продолжать нас поддерживать. Спасибо, что более за нас и верите в команду! Для нас это очень ценно, - сказал Газинский.
ИСТОЧНИК KP.RU
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