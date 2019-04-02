«Краснодар Водоканал» заменил водопровод в школе № 9

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-02T14:09:41+03:00

Сильно изношенный отрезок водовода заменен на новые пластиковые трубы со сроком эксплуатации не менее 50 лет

Изменить размер текста: A A

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») заменил 35-метровый участок водопроводных сетей, обеспечивающих водоснабжением специальную коррекционную школу № 9 на ул. Калинина, 233. Сильно изношенный отрезок водовода заменен на новые пластиковые трубы со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

«Прокладка сетей была выполнена открытым способом, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Замена участка водопровода выполнена в рамках производственной программы предприятия и позволит повысить качество водоснабжения в этом общеобразовательном учреждении».

Для максимально оперативного проведения работ специалисты использовали всю необходимую спецтехнику: экскаватор, илосос, самосвал, аварийный автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU