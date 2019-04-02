В Сочи горнолыжный сезон завершится в середине мая

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-02T14:40:26+03:00

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Текущий зимний сезон в Сочи стал самым снежным за последние пять лет. В настоящее время на высоте от 2 тысяч метров над уровнем моря полнота снежного покрова достигает 3 метров.

- Благодаря изобилию снега местным горнолыжным курортам удалось продлить сезон. Ски-пасы будут продавать аж до середины мая, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

В текущем сезоне в поселке Красная Поляна появились две новые трассы, а также еще одну восстановили. Всего в настоящее время на курортах в Сочи работает около 60 канальных дорог.

Напомним, что во время занятий горнолыжным спортом необходимо соблюдать правила безопасности, а также регулярно смотреть прогноз погоды. Ранее "Комсомолка" сообщала о том, что в горах Сочи сошло несколько лавин. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU