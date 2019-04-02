2019-04-02T15:11:13+03:00
Общество

Спортсмены из Севастополя вплавь доберутся до Новороссийска

Мероприятие планируют организовать в следующем году
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: ngnovoros.ruФото: ngnovoros.ru
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Участникам экстремального заплыва придется преодолеть около 530 километров, сообщил президент Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Виктор Пискунов.

Мероприятие планируют провести в форме эстафеты: в одно и то же время стартуют пловцы и судно, на котором расположатся около 40 человек. В течение заплыва группа спортсменов будет меняться.

В настоящее время организаторы ищут судно для сопровождения пловцов во время мероприятия. Осуществить заплыв хотят в преддверии 9 Мая следующего года.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что Краснодарский края присоединится к всероссийской патриотической акции "Вахта Памяти". Торжественный митинг пройдет 11 апреля в полдень в Краснодаре. Целью патриотической акции является увековечивание памяти погибших защитников Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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