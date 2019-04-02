2019-04-02T15:43:38+03:00
Общество

На Кубани реализуется около 40 инвестобъектов в сфере переработки сельхозпродукции

Их стоимость превышает 34 млрд рублей
Татьяна СМИРНОВА
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Фото администрации КубаниФото администрации Кубани
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2 апреля губернатор Вениамин Кондратьев провел рабочий день в Белореченском районе и посетил одно из крупнейших предприятий по производству сока в южной части страны.

- В ООО «Южная соковая компания» производят почти 190 млн литров продукции в год, выпускают около 300 видов соков и нектаров. Часть продукции предприятия имеет знак качества «Сделано на Кубани». В производстве компания использует только кубанские яблоки, - сообщает пресс-служба администрации края.

По словам директора компании Марины Колесниковой, мощность предприятия увеличится до 290 млн литров после реализации инвестсоглашения, подписанного на форуме в Сочи в прошлом году. Объем инвестиций до 2022 года составит 744 млн рублей.

В общем на Кубани сейчас воплощают в жизнь37 инвестпроектов в области переработки сельхозпродукции. Их стоимость составляет более 34 млрд рублей.

Также глава края посетил семейное предприятие по выращиванию тюльпанов и ирисов. На территории объекта находятся теплицы общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров и два ангара для хранения товара.

– Этот бизнес – уже дело вашей жизни, – обратился к фермерам Кондратьев. – Важно, что на Кубани растет процент таких семейных, современных предприятий. Главное – чтобы у вас был налажен сбыт, мы готовы поддерживать такие хозяйства.

Также губернатор побывал на мебельной фабрике. Предприятие производит шкафы-купе, участвует в российских и международных выставках. Благодаря инвестсоглашению, заключенному в 2015 году в Сочи, построен новый цех по сборке мебели. Объем инвестиций составил 142 млн рублей. В текущем году предприятие планируют расширить, возвести вторую очередь склада готовой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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