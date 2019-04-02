2019-04-02T16:06:57+03:00
Общество

Маслосырзавод «Славянский» снова привлекли к ответственности за некачественную продукцию

Предприятие оштрафовали на 100 тысяч рублей
Татьяна СМИРНОВА
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Маслосырзавод «Славянский» снова привлекли к ответственности за некачественную продукциюМаслосырзавод «Славянский» снова привлекли к ответственности за некачественную продукциюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во время мониторинга безопасности пищевой продукции на Маслосырзаводе «Славянский» выявили реализацию некачественной "молочки", сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

- По результатам проведенных исследований установлено, что фактический состав продукта не соответствует требованиям ГОСТ. В жировой фазе продукта были установлены растительные масла и жиры на растительной основе, - говорится в сообщении.

Предприятие привлекли административной ответственности. По решению Арбитражного суда Краснодарского края ОАО Маслосырзавод «Славянский» оштрафовали на 100 тысяч рублей.

С конца прошлого года предприятие много раз привлекали к административной ответственности за изготовление продукции, не соответствующей ГОСТу, штрафовали за плохое масло, пастеризованное молоко и кефир.

Напомним, что в настоящее время владельцами учреждения являются Вячеслав и Игорь Хрипко. В 2017 году выручка от продаж на объекте составила 755 млн рублей, чистая прибыль — 22 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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