В Краснодар прибыли по обмену студенты из Карлсруэ

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-02T16:52:51+03:00

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В рамках языкового обмена из города-побратима в краевую столицу приехали 12 студентов, руководители делегации, преподаватели бизнес-школы Альвиной Леммер и Михой Шультхайсом. В течение недели иностранцы практиковали русский язык с преподавателями КубГУ, участвовали в круглых столах. В ближайшее время для них проведут экскурсии по Краснодару, Сочи и заводу «КЛААС». В июле текущего года студенты из Краснодара поедут изучать немецкий язык в рамках двустороннего обмена.

2 апреля в Краснодаре для студентов из бизнес-школы им. Вальтера Ойкена провели прием. На мероприятии присутствовали первый заместитель главы краевого центра Сергей Васин и председатель городской Думы Вера Галушко.

- Сотрудничество Краснодара и Карлсруэ активно развивается в различных сферах и областях: здравоохранении, образовании, культуре, спорте, бизнесе, в сфере молодежной политики. Нашим побратимским связям — больше 25 лет, и зародились они благодаря инициативе молодежи Краснодара и Карлсруэ, - отметил Васин.

Во время встречи обсудили один из новых проектов — прохождение студентами городов-побратимов практики на предприятиях Краснодара.

Вера Галушко отметила, что обмен формирует доверие и понимание между молодёжью двух стран.

ИСТОЧНИК KP.RU