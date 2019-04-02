2019-04-02T16:44:00+03:00
Общество

ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%

В результате ипотечный портфель банка с начала года увеличился на 3% и по состоянию на 1 марта составил 1,44 трлн рублей
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ по итогам первых двух месяцев 2019 года нарастил объем ипотечных продаж до 93,8 млрд рублей, что на 60,5% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Количество выданных кредитов выросло на 47%, до 39 тысяч. В результате ипотечный портфель банка с начала года увеличился на 3% и по состоянию на 1 марта составил 1,44 трлн рублей.

Порядка 38% от общего числа кредитов оформлены на приобретение квартир в новостройках. При этом на рынке недвижимости Москвы и области средняя сумма в рамках новых выдач составила около 4,4 млн рублей, в других регионах – около 2,1 млн. На рынке вторичного жилья – 4,3 и 1,9 млн рублей соответственно.

Высоким спросом у клиентов пользуется программа «Больше метров – ниже ставка». За два месяца текущего года квартиры площадью более 65 кв. м приобрели 3,5 тысячи человек, оформив кредиты на 12,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдач по программе вырос в 1,5 раза.

Клиентам по-прежнему интересно рефинансирование ипотеки. За два месяца 2019 года 4 тысячи ипотечных заемщиков уменьшили ставку по действующему кредиту, общая сумма выдач в рамках программы составила 9 млрд рублей. По сравнению с январем-февралем прошлого года данный показатель вырос на 9%. Доля продукта в общих выдачах банка составила 9,5%.

В ВТБ ипотечный кредит можно оформить на срок до 30 лет, максимальная сумма – 60 млн рублей. У клиентов, которые являются пользователями дебетовых или кредитных карт ВТБ «Мультикарта» и «Мультикарта-Привилегия», подключенных к опции «Заёмщик», есть возможность снизить ставку по ипотечному кредиту в размере до 0,6 п.п.

Клиенты могут рефинансировать свой кредит в другом банке и получить дополнительные кредитные средства на любые цели, например, ремонт или необходимую покупку. Для этого не требуется согласие на сделку от текущего кредитора, подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет- или мобильного банка. Размер нового кредита при рефинансировании может составлять до 85% от стоимости объекта недвижимости, для зарплатных клиентов ВТБ – до 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Геленджике во время магического ритуала обокрали женщину
В Щербиновском районе задержали подозреваемого в осуществлении незаконной ловли рыбы
В Краснодаре пройдут «Дни адыгского кино»
В Краснодар прибыли по обмену студенты из Карлсруэ
Маслосырзавод «Славянский» снова привлекли к ответственности за некачественную продукцию
На Кубани реализуется около 40 инвестобъектов в сфере переработки сельхозпродукции
Спортсмены из Севастополя вплавь доберутся до Новороссийска
В Сочи горнолыжный сезон завершится в середине мая
«Краснодар Водоканал» заменил водопровод в школе № 9
Юрий Газинский пришел с подарками к юному болельщику, который расплакался после вылета «Краснодара» из Лиги Европы
В Краснодаре из-за ремонта перекроют движение по дороге к поселку Индустриальному
В Краснодаре адвоката подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере
В Сочи появилось граффити в память о вокалисте The Prodigy
Вениамин Кондратьев проведет рабочий день в Белореченском районе
На Кубани суд отклонил жалобу застройщика из Сочи на вынесенный ранее приговор
Кубанские школьники и студенты с ограниченными возможностями научатся разрабатывать проекты виртуальной реальности
В Сочинском нацпарке ввели режим круглосуточного патрулирования рек
В Краснодаре при пожаре погибла 7-летняя девочка
В Краснодаре инспекторы ДПС подозреваются в получении взятки
В Краснодаре задержали мужчину за ложное сообщение о готовящемся взрыве
Руководитель департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края подал в отставку
В Сочи откроется выставка «Театральная история. Николай Островский - Павел Корчагин»
В Краснодаре определили примерную стоимость установки пожарной сигнализации в домах старого фонда
В Армавире задержали 23-летнего закладчика наркотиков
В Краснодаре прооперировали 92-летнюю пациентку с переломом бедра
В Новороссийске произошла авария с участием мотоцикла
В Краснодаре пройдет выставка живописи «На людях»