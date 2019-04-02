В Краснодаре пройдут «Дни адыгского кино»
В Краснодаре в «Кубанькино» пройдут показы лучших адыгских фильмов.
Церемония открытия состоится 9 апреля. В этот день вниманию гостей и жителей города представят документальную картину Аскарбия Нагаплева и Хусейна Даурова «Черкешенка». Помимо этого, в рамках мероприятия пройдет выступление ансамбля песни и танца «Ошхамаф» краснодарской краевой общественной организации «Центр адыгской культуры», а также выставка народного творчества и национальных костюмов.
Фестиваль продлится до 14 апреля. На закрытии будут показывать драмы «Сумерки надежд» Руслана Хачемизова и Кассея Хачегогу, ставшей призером III Европейского кинофестиваля в Испании.
- Всего в программе фестиваля семь фильмов. В первый и последний дни проекта посмотреть их можно будет бесплатно, - сообщает пресс-служба администрации Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU