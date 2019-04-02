2019-04-02T17:13:57+03:00
Общество

В Краснодаре пройдут «Дни адыгского кино»

Фильмы будут показывать с 9 по 14 апреля
Татьяна СМИРНОВА
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Фото администрации КубаниФото администрации Кубани
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В Краснодаре в «Кубанькино» пройдут показы лучших адыгских фильмов.

Церемония открытия состоится 9 апреля. В этот день вниманию гостей и жителей города представят документальную картину Аскарбия Нагаплева и Хусейна Даурова «Черкешенка». Помимо этого, в рамках мероприятия пройдет выступление ансамбля песни и танца «Ошхамаф» краснодарской краевой общественной организации «Центр адыгской культуры», а также выставка народного творчества и национальных костюмов.

Фестиваль продлится до 14 апреля. На закрытии будут показывать драмы «Сумерки надежд» Руслана Хачемизова и Кассея Хачегогу, ставшей призером III Европейского кинофестиваля в Испании.

- Всего в программе фестиваля семь фильмов. В первый и последний дни проекта посмотреть их можно будет бесплатно, - сообщает пресс-служба администрации Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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