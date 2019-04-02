2019-04-02T17:36:57+03:00
Происшествия

В Щербиновском районе задержали подозреваемого в осуществлении незаконной ловли рыбы

Сумма ущерба составила почти 100 тысяч рублей
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Istockphoto.comФото: Istockphoto.com
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В отношении 32-летнего жителя Щербиновского района возбудили уголовное дело по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов".

- Во время ночного патрулирования сотрудники правоохранительных органов заменили на берегу реки Ея мужчину, который вылавливал рыбу при помощи двух жаберных сетей. Мужчину задержали. Во время обыска у злоумышленника обнаружили и изъяли более 170 рыб различных пород, а также запрещенные орудия лова. Сумма ущерба составила почти 100 тысяч рублей, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчину доставили в отдел полиции.

По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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