2019-04-02T18:00:28+03:00
Происшествия

В Геленджике во время магического ритуала обокрали женщину

Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей
Татьяна СМИРНОВА
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В Геленджике во время магического ритуала обокрали женщинуВ Геленджике во время магического ритуала обокрали женщинуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В дежурную часть полиции обратилась жительница Геленджика. Она сообщила правоохранителям о том, что в одной из местных газет увидела объявление о предоставлении магических услуг и позвонила по указанному номеру. Злоумышленница пообещала потерпевшей решить все ее проблемы и приехала к ней в дом для проведения специального обряда. Во время магического ритуала женщина убедила заявительницу положить на стол две пятитысячные купюры. После завершения обряда деньги пропали.

- На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они составили ориентировку на розыск шарлатанки. В результате оперативно-розыскных работ подозреваемую в краже денег задержали. Ею оказалась 49-летняя жительница Кропоткина, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Женщину доставили в отдел полиции. Там она призналась в совершении преступления, пояснив, что деньги потратила на личные нужды.

По данному факту в отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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