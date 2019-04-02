В Краснодаре по улице Кругликовской установят запрещающие дорожные знаки

СЕГОДНЯ 18:16 2019-04-02T18:32:39+03:00

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В Краснодаре по Кругликовской между улицами имени Академика Пустовойта и Восточно-Кругликовской установят новые дорожные знаки, которые запретят остановку и стоянку транспортных средств.

— Эти меры вводятся для безопасности движения на участке дороги с двухсторонним движением, так как припаркованные с двух сторон транспортные средства создают угрозу для возникновения заторовых ситуаций и дорожно-транспортных происшествий. Объезжая припаркованные автомобили, водители вынуждены совершать дополнительные манёвры и выезжать на встречную полосу движения, — сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Новые дорожные знаки начнут действовать на участке с 22 апреля текущего года. Гостям и жителя города стоит быть внимательными при проезде по участку улицы, а также четко следовать их предписаниям, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU