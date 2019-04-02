В Краснодаре на улице им. Ф. Лузана сносят незаконную пристройку к дому
В Краснодаре на улице имени Ф. Лузана, 12 идет демонтаж незаконно возведенной пристройки к дому.
- Объект владельцы соорудили для коммерческой деятельности. Однако для проведения строительных работ они не получили необходимые разрешения. Площадь пристройки составляет 18 квадратных метров. Она перегородила тротуар и зеленую зону перед домом, - сообщил глава администрации Западного округа Александр Кучмин.
Ранее владельцам направляли требования о сносе объекта. Однако они проигнорировали их.
Разбором и вывозом конструкций занимаются представители муниципальной «Службы спасения».
Напомним, в настоящее время в Краснодаре проходят работы по ликвидации незаконных строений, в том числе объектов торговли. С начала текущего года в округе снесли три незаконных торговых павильона, отметили в пресс-службе администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU