В Краснодаре на улице им. Ф. Лузана сносят незаконную пристройку к дому

СЕГОДНЯ 18:53 2019-04-02T18:53:33+03:00

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В Краснодаре на улице имени Ф. Лузана, 12 идет демонтаж незаконно возведенной пристройки к дому.

- Объект владельцы соорудили для коммерческой деятельности. Однако для проведения строительных работ они не получили необходимые разрешения. Площадь пристройки составляет 18 квадратных метров. Она перегородила тротуар и зеленую зону перед домом, - сообщил глава администрации Западного округа Александр Кучмин.

Ранее владельцам направляли требования о сносе объекта. Однако они проигнорировали их.

Разбором и вывозом конструкций занимаются представители муниципальной «Службы спасения».

Напомним, в настоящее время в Краснодаре проходят работы по ликвидации незаконных строений, в том числе объектов торговли. С начала текущего года в округе снесли три незаконных торговых павильона, отметили в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU