На Кубани готовят «цифровых» волонтеров

СЕГОДНЯ 19:50 2019-04-02T19:50:27+03:00

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С 3 июня 2019 года Кубань переходит на цифровое вещание федеральных телеканалов. Чтобы получить доступ ко всем прелестям нового формата, потребуется либо телевизор, выпущенный после 2013 года, либо цифровая приставка. Ее необходимо не только приобрести, но и правильно подключить и настроить. Чтобы у кубанцев не возникло с этим проблем, в данный момент около 600 волонтеров проходят обучение, которое поможет им предоставить грамотные консультации по всем возникающим вопросам.

- Подготовка добровольцев в крае стартовала в середине марта. Обучение проходит в учебных заведениях и филиалах «Краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

В данный момент проходят семинары в Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Армавире, станицах Тбилисская и Каневская. Студентам дают разъяснения представители КРТПЦ и департамента информационной политики края. Всего по методике Минкомсвязи на Кубани подготовят более 3 тысяч волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU