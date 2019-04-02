2019-04-02T19:50:27+03:00
Общество

На Кубани готовят «цифровых» волонтеров

Студенты помогут жителям региона разобраться с переходом на новый формат телевещания
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

С 3 июня 2019 года Кубань переходит на цифровое вещание федеральных телеканалов. Чтобы получить доступ ко всем прелестям нового формата, потребуется либо телевизор, выпущенный после 2013 года, либо цифровая приставка. Ее необходимо не только приобрести, но и правильно подключить и настроить. Чтобы у кубанцев не возникло с этим проблем, в данный момент около 600 волонтеров проходят обучение, которое поможет им предоставить грамотные консультации по всем возникающим вопросам.

- Подготовка добровольцев в крае стартовала в середине марта. Обучение проходит в учебных заведениях и филиалах «Краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

В данный момент проходят семинары в Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Армавире, станицах Тбилисская и Каневская. Студентам дают разъяснения представители КРТПЦ и департамента информационной политики края. Всего по методике Минкомсвязи на Кубани подготовят более 3 тысяч волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24