В Белореченском районе будет реализован проект по комплексному обустройству сельской территории

СЕГОДНЯ 07:20 2019-04-03T07:20:02+03:00

Об этом стало известно во время рабочей поездки Вениамина Кондратьева в муниципалитет

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В 2019 году на мероприятия федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» выделено более 260 миллионов рублей. Эти деньги направят на комплексное обустройство Первомайского поселка. Об этом губернатор сообщил во время рабочей поездки в Белореченский район.

- В Первомайском построят детский сад на 80 мест, спортивный комплекс и объекты инженерной инфраструктуры - водопроводные сети, линии электропередач, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Это пилотный проект на Кубани, когда мы не точечно решаем вопросы развития сельской местности, а сразу создаем комфортные условия для жизни, – акцентировал глава края.

Выделят деньги и на строительство офиса врача общей практики в Родниковском сельском поселении, ремонт детской и взрослой поликлиник.

Напомним, Вениамин Кондратьев провел рабочий день в Белореченском районе. Губернатор осмотрел ряд производственных предприятий муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU