2019-04-03T07:20:02+03:00
Общество

В Белореченском районе будет реализован проект по комплексному обустройству сельской территории

Об этом стало известно во время рабочей поездки Вениамина Кондратьева в муниципалитет
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В 2019 году на мероприятия федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» выделено более 260 миллионов рублей. Эти деньги направят на комплексное обустройство Первомайского поселка. Об этом губернатор сообщил во время рабочей поездки в Белореченский район.

- В Первомайском построят детский сад на 80 мест, спортивный комплекс и объекты инженерной инфраструктуры - водопроводные сети, линии электропередач, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Это пилотный проект на Кубани, когда мы не точечно решаем вопросы развития сельской местности, а сразу создаем комфортные условия для жизни, – акцентировал глава края.

Выделят деньги и на строительство офиса врача общей практики в Родниковском сельском поселении, ремонт детской и взрослой поликлиник.

Напомним, Вениамин Кондратьев провел рабочий день в Белореченском районе. Губернатор осмотрел ряд производственных предприятий муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гандбольный клуб «Кубань» стал официальным партнером соцсети ВКонтакте
В Сочи на границе с Абхазией задержали иномарку с контрабандными сигаретами
Спасатели нашли сноубордистку, которая пропала на Красной Поляне в Сочи
В Темрюке 39-летний мужчина попался на продаже «соли»
На Кубани пройдет международный научный форум по туризму
Глава Краснодара оценил ход ремонта в многоэтажке по улице Гагарина
На Кубани 20-летнего парня арестовали на 4 дня за распространение экстремистских материалов
В Геленджике осудят лжегазовиков
В Кавказском районе мужчина обокрал бывшую возлюбленную
«Роскосмос» опубликовал фото ночного Краснодара
В Краснодаре пройдет краевая молодежная выставка
В Новороссийске пройдет «Десантный взвод - 2019»
В Ейске оштрафовали депутата за репост в соцсети
На Кубани осудили бывшего военнослужащего за ДТП с двумя погибшими
На Кубани готовят «цифровых» волонтеров
В Краснодаре на улице им. Ф. Лузана сносят незаконную пристройку к дому
В Краснодаре по улице Кругликовской установят запрещающие дорожные знаки
В Геленджике во время магического ритуала обокрали женщину
В Щербиновском районе задержали подозреваемого в осуществлении незаконной ловли рыбы
В Краснодаре пройдут «Дни адыгского кино»
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%
В Краснодар прибыли по обмену студенты из Карлсруэ
Маслосырзавод «Славянский» снова привлекли к ответственности за некачественную продукцию
На Кубани реализуется около 40 инвестобъектов в сфере переработки сельхозпродукции
Спортсмены из Севастополя вплавь доберутся до Новороссийска