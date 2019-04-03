СЕГОДНЯ 07:41 2019-04-03T07:41:28+03:00

На Кубани осудили бывшего военнослужащего за ДТП с двумя погибшими Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Краснодарский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему военнослужащему за смертельное ДТП. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух лиц).

Авария произошла 11 сентября прошлого года около 15:00. Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянении, двигался по участку автодороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края. Он выехал на «встречку», где столкнулся с «Ладой Приорой». От удара отечественная легковушка врезалась в «Ауди А6», а затем в «Фольксваген Тигуан».

- В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир «Ауди А6» получил травмы различной тяжести, а водители «Лады Приоры» и «Ауди А6» скончались, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пресс-службе военного следственного управления СК РФ по ЮФО.

Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к 4,5 годам в колонии-поселении. Также он выплатит потерпевшим компенсацию морального вреда – 2,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU