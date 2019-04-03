2019-04-03T08:13:24+03:00
Происшествия

В Ейске оштрафовали депутата за репост в соцсети

Чиновнику назначили минимальное наказание в 5 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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ФОТО: из личного архива героя публикацииФОТО: из личного архива героя публикации
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Мировой суд Ейска оштрафовал депутата Александра Коровайного. За репост картинки в социальных сетях он выплатит 5 тысяч рублей. Об этом сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Напомним, чиновника обвиняли по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации». Мужчина репостнул материал признанной в России нежелательной организации «Открытая Россия». На картинке сравнивались цены на продукты, топливо и курс доллара в 2009 и 2019 годах.

- Эту информацию опубликовало «МБХ медиа», там не было символики другой организации, - сказал Александр Коровайный. – Представитель прокуратуры мне объяснил, что МБХ это СМИ, которое в собственности «Открытой России» (она признана нежелательной организацией на территории РФ решением Генпрокуратуры в 2017 году).

Защита осужденного планирует обжаловать этот приговор, считая, что Коровайный не имеет отношения к деятельности «нежелательной организации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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