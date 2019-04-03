В Новороссийске пройдет «Десантный взвод - 2019»

СЕГОДНЯ 08:44 2019-04-03T08:44:25+03:00

Он состоится с 7 по 21 апреля на полигоне «Раевский»

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В Новороссийске пройдет конкурс по полевой выучке воздушно-десантных войск в рамках Армейских Международных игр – 2019 «Десантный взвод». Торжественное открытие состоится 7 апреля в 10:00 на полигоне «Раевский».

- «Десантный взвод» пройдет в несколько этапов. Участники должны будут высадиться на незнакомую площадку и совершить марш-бросок на 10 километров, провести гонки на боевых машинах БМД-2 и БМД-4 М, принять участие в горной эстафете с использованием стрелкового оружия и гранатометов, а также совершить индивидуальный парашютный прыжок на точность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Победители будут представлять Воздушно-десантные войска России на международных соревнованиях, которые летом пройдут в Пскове.

Напомним, на Кубани стартует патриотическая акция «Вахта Памяти». Она начнется 11 апреля в краевой столице.

ИСТОЧНИК KP.RU