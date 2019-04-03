В Краснодаре пройдет краевая молодежная выставка

СЕГОДНЯ 09:08 2019-04-03T09:08:43+03:00

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В краевой столице в выставочном зале изобразительных искусств Союз художников России представит экспозицию молодых авторов, которые не достигли 35-летнего возраста.

- Посетители увидят более 70 живописных и графических работ. Молодые авторы в своем творчестве затрагивает самые разные сферы жизни человека. Они работают в таких техниках, как академическая живопись, абстрактное искусство, - сообщили в пресс-службе музея.

Участники демонстрируют и богатое жанровое разнообразие, различные школы и подходы к творчеству.

Выставка пройдет с 4 по 12 апреля на площадке Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств, который находится на Рашпилевской, 32.

Напомним, в городе-курорте откроется выставка, посвященная 115-летию со дня рождения Николая Островского и Году театра в России. Вернисаж состоится 5 апреля в 15:00 в литературно-мемориальном музее Островского.

ИСТОЧНИК KP.RU