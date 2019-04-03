В Кавказском районе мужчина обокрал бывшую возлюбленную

СЕГОДНЯ 09:46 2019-04-03T09:46:04+03:00

Из ее дома он вынес телефон, ключи и кошелек с деньгами

Изменить размер текста: A A

В полицию Кавказского района обратилась местная жительница. Она сообщила, что ночью из ее дома кто-то вынес телефон, ключи и кошелек с деньгами. Общая сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, кто в последнее время заходил в гости к потерпевшей. По подозрению в совершении кражи задержали бывшего сожителя женщины. Ранее судимого 30-летнего мужчину доставили в отдел полиции.

У подозреваемого нашли похищенный телефон, который вернули законной владелице.

Выяснилось, что мужчина проник в дом, когда сожительницы там не было. Изначально он хотел с ней помириться, но передумал. Он спрятался и ждал, когда женщина ляжет спать, а после совершил кражу и скрылся.

- В отношении 30-летнего жителя Кропоткина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU