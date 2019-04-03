2019-04-03T10:11:02+03:00
Происшествия

В Геленджике осудят лжегазовиков

Они представлялись сотрудниками несуществующей организации «ГазРегион»
Александра ПОДУШКО
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В Геленджике осудят лжегазовиковВ Геленджике осудят лжегазовиковФото: Архив "КП"
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В Геленджике лжегазовики пойдут под суд. Они обвиняются в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину).

- По версии следствия, со 2 по 8 января мужчины представлялись сотрудниками несуществующей организации «ГазРегион». Они посещали квартиры пенсионеров в Геленджике. Лжегазовики предъявляли им поддельные удостоверения и проводили осмотр внутридомового оборудования, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Они уверяли граждан, что в их жилище необходима замена кранов и гибких шлангов в виду их износа. Не имея на то законных оснований мужчины осуществляли ремонтные работы по завышенной стоимости. Злоумышленники причинили ущерб старикам на сумму свыше 28 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено прокурором в Геленджикский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до пяти лет тюрьмы с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок до 1 года либо без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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