На Кубани 20-летнего парня арестовали на 4 дня за распространение экстремистских материалов
На Кубани 20-летний житель станицы Павловской привлечен к административной ответственности. Он разместил в открытом доступе на личной странице в одной из социальных сетей экстремистские материалы.
- Он опубликовал в своем профиле шесть песен, тексты которых содержали призывы к расовой ненависти. Эти аудиозаписи ранее были признаны судами экстремистскими материалами и внесены в соответствующий федеральный список, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В отношении молодого человека было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов).
Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 4 суток. Незаконные материалы с его страницы удалены.
ИСТОЧНИК KP.RU