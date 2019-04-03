СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-03T10:30:35+03:00

На Кубани 20-летнего парня арестовали на 4 дня за распространение экстремистских материалов Фото: Архив "КП"

Он разместил в своем профиле 6 песен, в которых содержались призывы к расовой ненависти

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На Кубани 20-летний житель станицы Павловской привлечен к административной ответственности. Он разместил в открытом доступе на личной странице в одной из социальных сетей экстремистские материалы.

- Он опубликовал в своем профиле шесть песен, тексты которых содержали призывы к расовой ненависти. Эти аудиозаписи ранее были признаны судами экстремистскими материалами и внесены в соответствующий федеральный список, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении молодого человека было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов).

Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 4 суток. Незаконные материалы с его страницы удалены.

ИСТОЧНИК KP.RU