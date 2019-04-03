2019-04-03T10:30:35+03:00
Происшествия

На Кубани 20-летнего парня арестовали на 4 дня за распространение экстремистских материалов

Он разместил в своем профиле 6 песен, в которых содержались призывы к расовой ненависти
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани 20-летнего парня арестовали на 4 дня за распространение экстремистских материаловНа Кубани 20-летнего парня арестовали на 4 дня за распространение экстремистских материаловФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На Кубани 20-летний житель станицы Павловской привлечен к административной ответственности. Он разместил в открытом доступе на личной странице в одной из социальных сетей экстремистские материалы.

- Он опубликовал в своем профиле шесть песен, тексты которых содержали призывы к расовой ненависти. Эти аудиозаписи ранее были признаны судами экстремистскими материалами и внесены в соответствующий федеральный список, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении молодого человека было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов).

Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 4 суток. Незаконные материалы с его страницы удалены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гандбольный клуб «Кубань» стал официальным партнером соцсети ВКонтакте
В Сочи на границе с Абхазией задержали иномарку с контрабандными сигаретами
Спасатели нашли сноубордистку, которая пропала на Красной Поляне в Сочи
В Темрюке 39-летний мужчина попался на продаже «соли»
На Кубани пройдет международный научный форум по туризму
Глава Краснодара оценил ход ремонта в многоэтажке по улице Гагарина
В Геленджике осудят лжегазовиков
В Кавказском районе мужчина обокрал бывшую возлюбленную
«Роскосмос» опубликовал фото ночного Краснодара
В Краснодаре пройдет краевая молодежная выставка
В Новороссийске пройдет «Десантный взвод - 2019»
В Ейске оштрафовали депутата за репост в соцсети
На Кубани осудили бывшего военнослужащего за ДТП с двумя погибшими
В Белореченском районе будет реализован проект по комплексному обустройству сельской территории
На Кубани готовят «цифровых» волонтеров
В Краснодаре на улице им. Ф. Лузана сносят незаконную пристройку к дому
В Краснодаре по улице Кругликовской установят запрещающие дорожные знаки
В Геленджике во время магического ритуала обокрали женщину
В Щербиновском районе задержали подозреваемого в осуществлении незаконной ловли рыбы
В Краснодаре пройдут «Дни адыгского кино»
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%
В Краснодар прибыли по обмену студенты из Карлсруэ
Маслосырзавод «Славянский» снова привлекли к ответственности за некачественную продукцию
На Кубани реализуется около 40 инвестобъектов в сфере переработки сельхозпродукции
Спортсмены из Севастополя вплавь доберутся до Новороссийска