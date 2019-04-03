2019-04-03T10:48:01+03:00
Общество

Глава Краснодара оценил ход ремонта в многоэтажке по улице Гагарина

Уже установили новый лифт и меняют крышу [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Во время утреннего рабочего объезда глава Краснодара Евгений Первышов проверил ход ремонта в доме по улице Гагарина. Работы осуществляются в рамках региональной программы капремонта многоквартирного жилого фонда.

В девятиэтажном доме уже установили новый лифт. В ближайшее время он пройдет обязательную проверку Ростехнадзора, а после этого его запустят в эксплуатацию. Сейчас приступили к замене крыши. Работы идут без полного снятия кровли, чтобы во время сильных осадков не залило квартиры на верхних этажах.

Фото: администрация Краснодара

Фото: администрация Краснодара

- Уже сделана гидроизоляция и уложено новое покрытие на первой половине крыши, затем мастера перейдут на вторую. Завершить эти работы планируется до конца месяца, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: администрация Краснодара

Фото: администрация Краснодара

Всего в Краснодаре в 2019 году проведут ремонтные работы в 381 многоквартирном доме. В том числе заменят 363 лифта.

Напомним, в Краснодаре по улице Кругликовской установят запрещающие дорожные знаки. Организация движения транспорта на участке изменится с 22 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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