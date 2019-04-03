На Кубани пройдет международный научный форум по туризму

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-03T12:11:51+03:00

Он состоится с 17 по 21 апреля в поселке Небуг Туапсинского района

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В Краснодарском крае пройдет VII Международная научно-практическая конференция «Туристско-рекреационный комплекс в системе регионального развития». Она состоится с 17 по 21 апреля в поселке Небуг.

Как сообщили в министерстве курортов Кубани, на мероприятии будут присутствовать представители федеральных и региональных властей в сфере курортов и туризма, предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса России, научного сообщества, иностранные эксперты

- В рамках форума обсудят новые тенденции в отрасли, инновационные подходы в экономике, повышение качества сервиса, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также пройдет воркшоп «Российско-абхазские отношения в сфере туризма» и выездной семинар в Сочи по вопросам развития агротуризма.

На конференции будут работать шесть секций: «Управление курортно-рекреационным комплексом территории», «География туризма. Туристско-рекреационный потенциал территорий», «Устойчивый туризм как элемент комплексного управления прибрежными зонами», «Экономика туризма» и другие.

Напомним, на Кубани реализуется около 40 инвестпроектов в сфере переработки сельхозпродукции. их стоимость превышает 34 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU