2019-04-03T11:21:06+03:00
Происшествия

В Темрюке 39-летний мужчина попался на продаже «соли»

Он может провести в тюрьме 15 лет
Александра ПОДУШКО
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В Темрюке 39-летний мужчина попался на продаже «соли»В Темрюке 39-летний мужчина попался на продаже «соли»Фото: Архив "КП"
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Правоохранители Темрюкского района получили информацию о возможной причастности одного из местных жителей к незаконному сбыту наркотиков.

Было установлено, что он продал гражданам порошкообразное вещество белого цвета. Его изъяли и направили на экспертизу, которая установила что это «соль» общей массой около грамма. Еще полграмма наркотика полицейские нашли у задержанного при проведении личного досмотра.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

В отношении 39-летнего жителя Темрюка возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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