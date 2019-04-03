СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-03T11:39:51+03:00

Спасатели нашли сноубордистку, которая пропала на Красной Поляне в Сочи Фото: Архив "КП"

Медицинская помощь ей не потребовалась [видео]

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На северном склоне хребта Аибга между горнолыжными комплексами «Роза Хутор» и «Альпика-Сервис» 2 апреля потерялась 30-летняя сноубордистка из Свердловской области.

Девушка каталась на курорте «Роза Хутор». Вскоре она не смогла сориентироваться и покинула пределы подготовленных трасс. Остановившись возле газовой трубы, она набрала спасателям.

Сотрудники Краснополянского отряда «Кубань-СПАС» начали поиски по ориентирам, которые обозначила пострадавшая. Через полтора часа сноубордистку нашли на технологической дороге рядом с газопроводом.

- Девушка замерзла и была напугана. Спасатели отвели ее безопасное место. Медицинская помощь туристке не потребовалась, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/700936" frameborder="0"></iframe> Спасатели нашли пропавшую сноубордистку в Красной Поляне.Видео: "Кубань-СПАС"

ИСТОЧНИК KP.RU