Спасатели нашли сноубордистку, которая пропала на Красной Поляне в Сочи
На северном склоне хребта Аибга между горнолыжными комплексами «Роза Хутор» и «Альпика-Сервис» 2 апреля потерялась 30-летняя сноубордистка из Свердловской области.
Девушка каталась на курорте «Роза Хутор». Вскоре она не смогла сориентироваться и покинула пределы подготовленных трасс. Остановившись возле газовой трубы, она набрала спасателям.
Сотрудники Краснополянского отряда «Кубань-СПАС» начали поиски по ориентирам, которые обозначила пострадавшая. Через полтора часа сноубордистку нашли на технологической дороге рядом с газопроводом.
- Девушка замерзла и была напугана. Спасатели отвели ее безопасное место. Медицинская помощь туристке не потребовалась, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».
Спасатели нашли пропавшую сноубордистку в Красной Поляне.Видео: "Кубань-СПАС"
ИСТОЧНИК KP.RU