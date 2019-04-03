СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-03T11:50:16+03:00

В Сочи на границе с Абхазией задержали иномарку с контрабандными сигаретами Фото: Олег УКЛАДОВ

Незаконный груз изъяли и отправили на экспертизу

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В Сочи на границе с Абхазией правоохранители остановили иномарку 41-летнего иностранного гражданина. Пограничники обнаружили у него спрятанную табачную продукцию.

В нише под сиденьями автомобиля нашли 5 000 пачек контрабандных сигарет. Машину вывели из транспортного потока и направили на углубленную проверку с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

- Пограничники совместно с сотрудниками сочинской таможни изъяли 500 блоков продукции. Незадекларированный груз направили на экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Щербиновском районе задержали подозреваемого в осуществлении незаконной ловли рыбы. Сумма ущерба составила почти 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU