В Сочи на границе с Абхазией задержали иномарку с контрабандными сигаретами
В Сочи на границе с Абхазией правоохранители остановили иномарку 41-летнего иностранного гражданина. Пограничники обнаружили у него спрятанную табачную продукцию.
В нише под сиденьями автомобиля нашли 5 000 пачек контрабандных сигарет. Машину вывели из транспортного потока и направили на углубленную проверку с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.
- Пограничники совместно с сотрудниками сочинской таможни изъяли 500 блоков продукции. Незадекларированный груз направили на экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
Напомним, в Щербиновском районе задержали подозреваемого в осуществлении незаконной ловли рыбы. Сумма ущерба составила почти 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU