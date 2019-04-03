СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-03T12:03:17+03:00

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Гандбольный клуб «Кубань» стал официальным партнером соцсети ВКонтакте. Сотрудничество будет направлено на популяризацию этого вида спорта и самой команды.

- Логотип ВКонтакте будет размещен на игровой форме гандбольного клуба «Кубань». Сейчас разрабатывается ряд проектов, которые будут реализованы в ближайшее время. Проведут конкурс на разработку элементов новой атрибутика команды среди участников VK Talents, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе гандбольного клуба.

- Мы горды тем, что стали первым в России гандбольным клубом, который получил статус партнера ВКонтакте. Это, безусловно, говорит и о той pr-активности, которая исходит из клуба, и об интересе со стороны крупнейших компаний страны к гандбольному клубу «Кубань», - прокомментировал генеральный директор гандбольного клуба «Кубань» Сергей Вальтер.

ИСТОЧНИК KP.RU