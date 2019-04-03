2019-04-03T12:31:39+03:00
Происшествия

В Сочи пограничники оштрафовали бригадира

Он нарушил правила пограничного режима
Александра ПОДУШКО
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В Сочи пограничники оштрафовали бригадира рыбопромысловой бригадыВ Сочи пограничники оштрафовали бригадира рыбопромысловой бригадыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники краевого пограничного управления, которые вышли в черноморскую акваторию на сторожевом катере с целью проверки соблюдения правил рыболовства и пограничного режима, выявили нарушителя.

Правоохранители подошли к промысловому судну, с которого осуществлялась добыча камбалы-калкан. Они попросили у бригадира разрешающие документы. На основании судового билета выяснилось, что мужчина рыбачил далеко за пределами разрешенных границ.

- 48-летнего нарушителя привлекли к административной отвесности по .1. ст.18.3 КоАП РФ (нарушение правил пограничного режима в территориальном море РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи на границе с Абхазией задержали иномарку с контрабандными сигаретами. Незаконный груз изъяли и отправили на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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