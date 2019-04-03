В Краснодаре продается модель парусного корабля «Черная жемчужина»

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-03T12:57:01+03:00

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Недавно на аукционе продали 40-летнюю бутылку «Пепси» новороссийского пивзавода за 3000 рублей, хотя цена раритета на первых торгах достигала и 8 тысяч. Также с молотка хотели спустить газон на стадионе «Фишт», по которому с мячом бегали мировые звезды футбола на чемпионате мира 2018.

Теперь объявление о продаже модели парусного корабля «Черная жемчужина» на специализированном сайте выложил житель Краснодара по имени Владимир.

Фото: из фотоархива героя публикации

Как пишет мужчина, объект на протяжении 5 лет создавали профессионалы судостроения. Модель изготовлена из ценных пород дерева. Размеры судна: длина 85 сантиметров, высота 73 сантиметра, ширина 32 сантиметра.

- Корабль сделан с максимальной детализацией и с полной внутренней отделкой, - отметил в своем объявлении Владимир.

Стоимость копии судна из известной франшизы «Пираты карибского моря» составляет 450 тысяч рублей. Но возможен и обмен на машину.

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Бутылку колы сорокалетней давности из Новороссийска продают на аукционе за 6000 рублей

Интересный лот появился на одном из сайтов-аукционов. Мужчина выставил на торги бутылку колы объемом 0,33 литра, которую произвели в 1980 году на пивзаводе Новороссийска. 39 лет газировку никто так и не открывал (читайте далее).

В Сочи продается кусок газона со стадиона «Фишт» за 10 000 рублей

Объявление на специализированном сайте выложил житель Сочи по имени Роман. Он опубликовал свое фото, на котором в руках держит кусок газона: «Продам кусок травы с поля стадиона Фишт. FIFA 2018 (искусственный, из-под флажка угловой зоны)». Цену, которую назначил продавец за совсем крошечный кусок газона – 10 000 рублей (читать далее).

ИСТОЧНИК KP.RU