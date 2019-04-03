2019-04-03T13:11:38+03:00
Происшествия

В Щербиновском районе осудят экс-заведующую детским садом

Женщину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге
Татьяна СМИРНОВА
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В Щербиновском районе осудят экс-заведующую детским садомВ Щербиновском районе осудят экс-заведующую детским садомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Щербиновском районе в отношении бывшей заведующей МБДОУ детский сад №14 возбуждено уголовное дело. Фигурантка обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

По данным следствия, в 2016 году злоумышленница изготовила и подписала документы о приеме своего мужа на работу в качестве сторожа и рабочего. Зная, что фактически служебные обязанности мужчиной не выполнялись, фигурантка внесла в табели учетов использования рабочего времени недостоверные сведения о выполнении им трудовых обязанностей. В результате мужу злоумышленницы выплатили более 25 тысяч рублей.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением отправили в суд. В ближайшее время его рассмотрят по существу, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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