В Центральном округе Краснодара отремонтируют девять подземных переходов

СЕГОДНЯ 13:34 2019-04-03T13:34:12+03:00

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3 апреля мэр Краснодара Евгений Первышов встретился с жителями Центрального округа. Во время мероприятия он сообщил, что в городе планируют отремонтировать девять подземных переходов.

- Благодаря федеральным программам, национальным проектам, поддержке администрации Кубани последние два года мы активно ремонтируем дороги, жилой фонд, благоустраиваем зеленые зоны. Эту работу мы также продолжим в текущем году, — отметил глава краевой столицы.

Отремонтировать планируют подземные пешеходные переходы, расположенные неподалёку от кинотеатра «Аврора», на улицах Ростовское шоссе, Зиповской, Офицерской, Коммунаров, Колхозной, Переходной, а также Красной. На участках поменяют светильники, восстановят облицовку полов и стен, реконструируют потолки.

Помимо этого, в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в порядок приведут 17 участков дорог. В их число входят улицы им. Леваневского, Бургасскую, Березанскую. Также ремонтные работы стартуют на путепроводе на Суворова и на 5 участках гравийных дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU