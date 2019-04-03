2019-04-03T13:59:05+03:00
Происшествия

Житель Калининского района во время застолья чуть не убил своего брата

Между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве
Татьяна СМИРНОВА
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Житель Калининского района во время застолья чуть не убил своего братаЖитель Калининского района во время застолья чуть не убил своего братаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Калининском районе в отношении 42-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в покушении на умышленное причинение смерти 36-летнему брату.

Согласно данным следствия, 20 января текущего года подозреваемый и его родственник распивали алкогольные напитки в станице Старовеличковской. В какой-то момент между мужчинами на бытовой почве произошел конфликт. Во время разбирательств злоумышленник взял в руки кухонный нож и ударил им брата в область шеи. О произошедшем подозреваемый рассказал отцу, который вызвал на место происшествия карету скорой помощи. Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи потерпевший оказался жив.

- В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарском краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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