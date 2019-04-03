Жительницу Краснодара подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-03T14:24:36+03:00

Ей грозит до десяти лет лишения свободы

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В Краснодаре в отношении 45-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

По данным правоохранителей, злоумышленница предлагала гражданам содействие в приобретении земельных участков в поселке Новознаменском. За определённую сумму денег женщина обещала внести потерпевших в реестр на получение участков под застройку по льготной социальной программе. Во время разбирательств сотрудники полиции установили, что соцпрограммы, о которой говорила злоумышленница, не существует.

Таким образом, женщина обманула четырёх человек. Общая сумма материального ущерба превысила 5 миллионов рублей.

Злоумышленницу задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю во время передачи ей полутора миллионов рублей.

- В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением отправили в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнице грозит лишение свободы сроком до десяти лет, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU