На Кубани стартует скаковой сезон

СЕГОДНЯ 14:37 2019-04-03T14:37:26+03:00

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Мероприятие начнется в 10:30. В первый день сезона планируют провести десять скачек. Их общим призовой фонд составляет 830 тысяч рублей.

– В состязаниях примут участие лучшие представители трех пород племенных лошадей со всей России – чистокровной верховой, арабской и ахалтекинской. Для гостей мероприятия будет организована развлекательная программа, – сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что в текущем году скаковой сезон на территории Кубани является самым продолжительным в стране. Его растянули на 23 дня: 19 дней - на Краснодарском ипподроме и 4 дня – на Павловском.

Напомним, что в настоящее время Кубань является одним из ведущих регионов страны по развитию коневодства. Местным лошадям каждый год вручают награды на всероссийских и международных соревнованиях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU