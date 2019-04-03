2019-04-03T15:10:00+03:00
Общество

В 2019 году на Кубани в порядок приведут около 167 км автодорог

Работы организуют в рамках профильного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Татьяна СМИРНОВА
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Фото администрации КубаниФото администрации Кубани
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В текущем году в рамках проекта 83 субъектам России в порядок приведут 6,4 тысячи километров дорог. Общая протяженность данных трасс в нормативе достигнет 44,3%. Объем работ по автомобильным дорогам городской агломерации планируется увеличить до 57,2 тыс. км или 63,8%, сообщает администрация Кубани.

Сейчас в Краснодарском крае в нацпроекте участвуют Краснодарская, Сочинская и Новороссийская городские агломерации. В нормальное состояние планируют привести 124 дорожных объекта. На реализацию работ предусмотрено около 3,4 млрд рублей, из них 1,2 млрд – средства бюджета региона.

Напомним, на последнем планерном совещании губернатор Вениамина Кондратьева сообщил, что объем дорожного фонда в текущем году составляет 32 млрд рублей. На эти средства в том числе планируют привести в порядок около 600 км дорог регионального значения, и 400 км — муниципального.

ИСТОЧНИК KP.RU

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