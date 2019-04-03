На Кубани сотрудники Росгвардии задержали мужчину, проникшего в частное домовладение

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-03T15:33:46+03:00

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В дежурную часть правоохранительных органов обратились жители станицы Староминской. Они сообщили о том, что на территории частного домовладения находится посторонний человек.

- На указанное место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Правоохранители осмотрели помещение и обнаружил в нем мужчину. Им оказался 39-летнего житель Санкт-Петербурга, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Злоумышленника задержали. Он пояснил, что его высадили из поезда пригородного сообщения из-за отсутствия билета. Мужчине было негде переночевать, поэтому он решил проникнуть в чужой дом через оконный проем.

Для дальнейших разбирательств сотрудники Росгвардии передали мужчину полицейским.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что житель Калининского района во время застолья чуть не убил своего брата.

ИСТОЧНИК KP.RU