2019-04-03T16:00:37+03:00
Происшествия

В Краснодаре за сексуальное насилие на падчерицей и ее убийство осудят гражданина Азербайджана

Сейчас мужчина находится под стражей
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре за сексуальное насилие на падчерицей и ее убийство осудят гражданина АзербайджанаВ Краснодаре за сексуальное насилие на падчерицей и ее убийство осудят гражданина АзербайджанаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В отношении 29-летнего гражданина Республики Азербайджан возбудили уголовное дело. Мужчина обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера над малолетней девочкой и ее убийстве.

По данным следствия, в ночь на 13 марта прошлого года злоумышленник и пятилетняя дочь его сожительницы находились дома в селе Бестужево Адлерского района, а мать ребенка - в лечебном учреждении. Мужчина воспользовался беспомощным стоянием малолетней и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. В дальнейшем он не менее трех раз ударил руками девочку в грудную клетку и живот и пошел спать. Утром злоумышленник обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни. Он уложил тело в сумку, вынес на берег реки и засыпал камнями.

Также мужчина сообщил соседям, что девочка пропала. Он создавал видимость ее поисков, а потом перестал выходить на связь. Об исчезновении девочки соседи сообщили в правоохранительные органы.

Спустя некоторое время злоумышленника задержали в одном из хостелов в Адлерском районе.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, ребенок скончался от тупой травмы живота.

- В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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