В Краснодаре стартовала акция «Стена памяти»

СЕГОДНЯ 16:16 2019-04-03T16:16:04+03:00

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Акция пройдёт 9 мая на Театральной площади. В рамках мероприятия на здании городской администрации установят светодиодный экран и организуют показ фотографий участников Великой Отечественной войны с небольшим рассказом о каждом из них.

— «Стена памяти» проходит в Краснодаре уже третий год подряд. Для нас это еще одна возможность выразить глубокое уважение к героической истории нашей страны, подвигу тех, кто сражался за наше будущее, — отметила начальник городского управления культуры Ирина Лукинская.

В мероприятии может принять участие любой желающий. Для этого необходимо на электронный адрес tasyakos@mail.ru. отправить фотографию близкого человека, защищавшего Родину в годы Великой Отечественной войны, а также указать его фамилию, имя, отчество, годы жизни, воинское звание и род войск. Сделать это нужно до 26 апреля текущего года, сообщает пресс-служба администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU