2019-04-03T16:35:40+03:00
Общество

В 2019 году в Краснодаре высадят свыше 660 тысяч цветов

Работы планируют начать в апреле
Татьяна СМИРНОВА
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Фото администрации КраснодараФото администрации Краснодара
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Посадку цветов проведут в рамках проекта по благоустройству и озеленению парков, бульваров, скверов и клумб Краснодара на нынешний сезон.

— Ежегодно наши ландшафтные дизайнеры меняют колористическое оформление зеленых зон, продумывают и подбирают определенные цветовые схемы главных городских клумб. Например, в текущем году предпочтение отдаем сочетанию белого и фиолетового цветов, — отметил вице-директор департамента городского хозяйства и ТЭК, начальник отдела озеленения Иса Чингариев.

К концу года в Краснодаре планируют высадить 160 деревьев, свыше 18,5 тысяч кустарников, более 660 тысяч цветов, среди которых будут однолетние, двулетние, многолетние и луковичные растения. В первую очередь работы проведут на гостевых маршрутах и транспортных развязках, являющихся «воротами» города, отметил Иса Чингариев.

В настоящее время сотрудники «Центра озеленения и экологии» подкармливают растения, обрабатывают их от вредителей, а также дренируют почву для стимулирования роста травы, сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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