В подъездах 130 многоэтажек Краснодара заменят окна и двери

СЕГОДНЯ 17:01 2019-04-03T17:01:30+03:00

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За последние пять лет замену окон и дверей провели по 850 адресам города. По словам гендиректора управляющей компании «ГУК-Краснодар» Людмилы Головченко, внешний облик домов заметно меняется в лучшую сторону.

— Деревянные рамы трудно эксплуатировать, они устарели. Металлопластиковые окна лучше хранят тепло зимой и прохладу летом, — сообщил директор по производству управляющей компании «ГУК-Краснодар» Анатолий Александров.

В фирме отметили, что замена рам предполагает штукатурные и малярные работы, поэтому по погодным условиям их производят в теплое время года. Основная часть таких работ приходится на второй квартал.

Также в настоящее время «ГУК-Краснодар» проводит работы по замене табличек с номерами в подъездах многоэтажек. Расходы на установку новых указателей компания берет на себя. Закончить работы планируют к концу весны, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU