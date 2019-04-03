2019-04-03T17:45:30+03:00
Общество

В Сочи пройдет первый всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд

Спортивное мероприятие состоится в период с 1 по 4 мая
Татьяна СМИРНОВА
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Фото администрации КубаниФото администрации Кубани
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Фестиваль пройдет на базе «Юг спорт». В нем примут участие лучшие физкультурно-спортивные семьи из 57 регионов страны. Их выберут в результате региональных соревнований, сообщили в министерстве спорта Кубани.

Командный зачет определится по сумме очков, набранных всеми членами семьи за выполнение пяти видов спортивной программы, личный – по сумме очков, набранных членами команды в своих возрастных категориях.

В настоящее время в Краснодарском крае в муниципальных образованиях впервые проходит региональный фестиваль ГТО среди семейных команд. 7 апреля в Краснодаре на стадионе «Кубань» состоится финальный этап. По его итогам выберут семью-победителя, которая представит регион на федеральных соревнованиях.

Напомним, на Кубани пройти тестирование и получить значок «ГТО» можно в 55 специальных центрах, расположенных в крупных городах и районных центрах. В прошлом году в тестировании приняли участие более 265 тыс. человек. Из них успешно справились с испытанием более 114 тысячи кубанцев сообщили в пресс-службе администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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